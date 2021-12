Limburgse sterrenrestaurants volgeboekt op oudejaarsavond: zo bereidt sterrenchef Alex Clevers zich voor

Hoewel veel Limburgers ouderjaarsavond morgen thuis vieren zijn de sterrenrestaurants in onze provincie volgeboekt. Op middernacht zal er geen exclusieve fles champagne ontkurkt worden, want de horeca moet nog steeds dicht om 23u ‘s avonds. Maar dat laten we duidelijk niet aan ons hart komen. Heel wat sterrenzaken bereiden ook afhaalgerechten voor wie thuis wil genieten. Onze reporter Dirk Billion trok naar Vivendum in Dilsen-Stokkem waar sterrenchef Alex Clevers bezig is met de voorbereidingen.