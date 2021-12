Procureur Guido Vermeiren wil family justice center uitrollen in heel Limburg

Het parket Limburg wil in 2022 de werking van het family justice centre uitrollen in heel Limburg. Het family justice center begeleidt slachtoffers en getuigen van intrafamiliaal geweld. In Hasselt en in Genk is er al een samenwerking met het centrum. Het parket wil dat graag uitbreiden naar elke politiezone. In een eindejaarsgesprek met TV Limburg zegt procureur Guido Vermeiren ook dat de georganiseerde misdaad in Limburg de economie ontwricht. Het parket gaat harder optreden en hogere straffen vorderen.