Genk

Het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk maakt sinds kort gebruik van een virtual reality bril op de afdeling pediatrie. Kinderen kunnen tijdens hun behandeling spelletjes spelen via de bril en zo worden ze afgeleid van de pijnlijke spuitjes of medicatie. Shahid lijdt aan de ziekte van Crohn en vraagt elke keer achter de virtual reality bril. Van zodra het spelletje begint, zit hij in zijn eigen wereld.