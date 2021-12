Bordeaux mist maar liefst 21 spelers voor bekermatch tegen Brest: “Begrijpen niet dat men deze match wil laten doorgaan”

Bordeaux mist door corona liefst 21 spelers voor het bekertreffen van komende zondag, op verplaatsing bij Brest. Zestien spelers zitten in quarantaine. Dat meldde de club donderdag. Zeer tegen de zin van de club in gaat het treffen in de zestiende finales van de Coupe de France vooralsnog door.

“We begrijpen niet dat de voetbalbond het duel koste wat kost door wil laten gaan”, schrijft Bordeaux op zijn website. “Willen ze echt dat we met hoofdzakelijk reserven aantreden? Dat is toch niet goed voor het imago van het Franse voetbal? We willen vermijden dat het een spektakel de Beker van Frankrijk onwaardig wordt en blijven met de bond onderhandelen om de best mogelijke oplossing te vinden, maar vinden vooralsnog geen gehoor.”

Vorige week stond het competitieduel tussen Bordeaux en Rijsel (2-3) al op de helling. Toen miste Bordeaux nog “maar” negen spelers. De club kwam toen nog aan 21 spelers, één meer als het door de Ligue vastgelegde minimum.