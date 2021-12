Schaatser Kjeld Nuis revancheert zich op olympisch kwalificatietoernooi, Irene Schouten schittert opnieuw

Schaatser Kjeld Nuis kan in Peking zijn olympische titel op de 1.500 meter verdedigen. Op de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi van de Nederlanders in Heerenveen zegevierde de wereldrecordhouder in 1:43.85. Daarmee revancheerde Nuis zich voor de vierde plaats op de 1.000 meter, waardoor hij op dat onderdeel niet op de Winterspelen zal starten.

Op twee honderdsten eindigde Thomas Krol als tweede. Met de eerste plaats op de 1.000 meter had Krol zich al voor de Spelen geplaatst. Tijmen Snel, een ploeggenoot van Krol bij Jumbo-Visma, werd derde in 1:45.16. Voor België zullen Bart Swings en Mathias Vosté op deze afstand in Peking schaatsen.

De vijf kilometer bij de vrouwen werd geheel volgens de verwachting gewonnen door Irene Schouten (6:50:48). De verrassende Sanne in ‘t Hof (6:55.14) zal haar in Peking op de langste afstand vergezellen. De olympisch kampioene Esmee Visser, die na 2018 nooit meer haar hoge niveau haalde, werd negende in 7:13.38.