Hasselt

Hoewel het gemiddeld aantal besmettingen in ons land nog altijd daalt – met donderdag 6.446 gevallen per dag – is het een kwestie van tijd voor het tij zal keren. Biostatisticus Geert Molenberghs voorspelt vanaf zaterdag opnieuw een stijging. In heel wat andere Europese naties is de vijfde golf intussen losgebarsten en breekt omikron alle besmettingsrecords.