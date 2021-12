Romelu Lukaku uit ongenoegen over situatie bij Chelsea en lijkt spijt te hebben van transfer

‘Big Rom’ begon woensdagavond voor het eerst sinds 16 oktober nog eens aan een Premier League-wedstrijd. En hij scoorde nog ook tegen het Brighton van Leandro Trossard. Een mooie afsluiter van 2021, waarin Lukaku na een titel met Inter voor 115 miljoen euro terugkeerde naar Chelsea. Daar begon hij sterk, maar liep het mis met een enkelblessure en corona.

Sindsdien leeft hij een beetje in onmin met coach Thomas Tüchel, die Lukaku langer naast de basiself liet dan de Rode Duivel lief was.

“Na twee jaar in Italië, waar ik heel hard werkte bij Inter, voel ik mezelf beter dan ooit”, aldus de prijsschutter bij Sky Sports. “Maar ik ben op dit moment niet gelukkig met de situatie bij Chelsea. Dat is normaal. Ik denk dat de trainer ervoor gekozen heeft om met een andere systeem te spelen. Ik wil niet zomaar opgeven, zal blijven werken en professioneel zijn. Ik ben dan wel niet blij met de omstandigheden, maar ik ben geen opgever.”

© ISOPIX

Lukaku uitte ook zijn spijt over de manier waarop hij vertrok bij Inter, de club waarmee hij Juventus van de troon stootte in de Serie A en waar een clubheld werd.

“Het had niet zo mogen verlopen, mijn transfer”, klinkt het. “De manier waarop ik vertrok, de manier waarop er gecommuniceerd werd met de supporters… Dit stoort mij. Het is misschien niet het juiste moment om dit te zeggen, maar toen voelde het ook voor mij niet het juiste moment. Maar ik denk dat het correct is om hierover te spreken. Ik zal Inter voor altijd in mijn hart hebben en ik hoop oprecht dat ik op een dag kan terugkeren. Ik ben verliefd geworden op Italië. Dit is ook het moment om mensen te laten weten wat er echt gebeurd is, zonder kwaad te spreken. Dat is niet mijn stijl.”

Lukaku zei vervolgens “sorry” aan de fans van de Nerazzurri. “Logisch, want de manier waarop ik vertrokken ben kon anders verlopen zijn. Ik had me eerst tot hen moeten richten, want wat zij voor mij en mijn gezin, mijn mama, mijn zoon, gedaan hebben… Dat zal mij voor de rest van mijn leven niet vergeten. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik kan terugkeren bij Inter en niet op het einde van mijn carrière, maar op een niveau waarmee ik nog steeds prijzen kan pakken.”