Veel tijd om te genieten van familie en vrienden had Elise Mertens niet tijdens de eindejaarsperiode. Na vijf weken vakantie zat ze op tweede kerstdag alweer op het vliegtuig richting Melbourne. “Kerstmis kon ik nog in familiekring vieren, maar met Nieuwjaar zit ik al jaren in Australië. Dat stoort mij niet want als topsporter kan ik mij toch geen uitspattingen veroorloven”, zegt ze.