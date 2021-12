Leegstaande hoeve waar regelmatig urban explorers kwamen gedeeltelijk ingestort

De brandweer is een controle aan uitvoeren aan een leegstaande boerderij in de Nederstraat. Een deel ervan is ingestort. Uit de controle bleek dat het pand aan de straatkant nog voldoende stabiel is en niet meteen moet worden platgegooid.

De instorting van de oude hoeve op de hoek van de Nederstraat en de Groenstraat gebeurde vermoedelijk woensdagavond maar werd pas later ontdekt. Omdat niet meteen duidelijk was of ook aan de straatkant instortingsgevaar dreigde, werd beslist om de brandweer te laten komen. De hoeve raakte in verval nadat de vorige bewoner stierf. “Het verwondert me eigenlijk niet dat er nu een instorting gebeurd is”, zegt burgemeester Werner Raskin. “De hoeve was gekend bij de gemeentelijke dienst financiën omdat er ten aanzien van de eigenaars al voor de derde maal een jaarlijkse leegstandbelasting van 2.400 euro was opgelegd. Die belasting werd overigens altijd netjes betaald”.

Burgemeester Raskin: “Ik hoorde onlangs dat de familieleden samen een akkoord zouden bereikt hebben bereikt om de hoeve te koop te stellen”.

Urbexers

Toen de vorige eigenaar-bewoner stierf werd de hoeve geërfd door meerdere familieleden. Niemand keek nog naar de woning en bijhorende stallen om waardoor het verval vlug intrad. Naar verluidt werd de hoeve ook menigmaal bezocht door ‘Urbexers’. Die zogenaamde “Urban explorers” zijn ‘ontdekkingsreizigers’ die uit nieuwsgierigheid oude en verlaten gebouwen bezoeken. Het fenomeen is meer bekend van ‘Urbexers’ die verlaten industriepanden of oude ziekenhuizen binnenwandelen waarbij verbodslinten of omheining genegeerd worden. mm/frpe