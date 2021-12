Mathieu van der Poel maakt pas rentree in het veldrijden als hij pijnvrij is: “Dit is verschrikkelijk vervelend”

Mathieu van der Poel werd bij zijn rentree in Dendermonde van 26 december tweede na Wout van Aert. In de Superprestigecross van Heusden-Zolder, daags nadien, stapte hij voortijdig af met een rugblessure. Daarop schrapte hij enkele crossen van zijn voorziene programma zoals de Azencross van Loenhout en de wereldbekercross van komende zondag op 2 januari 2022 in het Nederlandse Hulst. Wanneer de wereldkampioen terug in actie komt, is nog niet duidelijk.

LEES OOK. Alpecin-Fenix laat Antwerps jeugdteam in kleuren speciale Poupou-outfit fietsen

“We wachten af hoe zijn rugblessure verder zal evolueren. Hij moet bovendien in staat zijn om opnieuw de trainingen te hervatten, want zonder dat is er geen sprake van om wedstrijden te betwisten”, zegt sportdirecteur Christoph Roodhooft (Alpecin-Fenix). “We gaan de zaak rustig bekijken. Die rugblessure speelt hem al een tijdje parten. Zijn val op de Olympische Spelen in Tokio zal waarschijnlijk geen invloed gehad hebben, maar het zal ook niet geholpen hebben.”

“Zorgen maken we ons niet, daarmee kom je immers toch niet verder. Het euvel moet wel opgelost geraken. We gaan verder zien hoe het loopt. Het grote probleem is niet dat hij crossen moet missen, maar dat Mathieu niet pijnvrij is. Door die zeurende pijn beschikt hij niet over zijn volle capaciteiten. Bovendien kan Mathieu niet trainen om beter te worden. Dat is verschrikkelijk vervelend. Hij wordt gehinderd in zijn normale activiteiten. We wachten verder af en zullen later bekijken wanneer een volgende rentree mogelijk is.”