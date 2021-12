Auto in lichterlaaie in Maasmechelen

Een Mini is donderdagavond uitgebrand in de Meisbergstraat in Mechelen-aan-de-Maas. De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen op een bosje vlakbij.

De brand werd donderdag rond 18 uur opgemerkt. Het voertuig stond geparkeerd op de stoep toen het vuur vatte onder de motorkap. De brandweer was snel ter plaatse en kon zo voorkomen dat de vlammen oversloegen op het nabije bos. De eigenares zou even voordat de wagen vuur vatte motorolie hebben bijgevuld. Of dat de oorzaak is, is niet duidelijk. jth