Lummen

Begin 2021 gaf Johnny Ceyssens (Groen) zijn ontslag als provincieraadslid en werd hij opgevolgd door de Hasseltse Katrien Lambrechts. Intussen heeft hij ook zijn laatste gemeenteraad in Lummen achter de rug. “Ik zetelde negen jaar met veel inzet en zocht het voorbije jaar een tussenweg die minder belastend was, maar die was er niet”, zegt Ceyssens.