Wordt er gesjoemeld met coronatests op het WK darts? “Niemand weet of die test ook echt bij jou is afgenomen”

Het had donderdagavond dé Nederlandse clash op het WK kunnen worden. Als Vincent van der Voort maandag had afgerekend met James Wade, dan streed hij vanavond in ‘Ally Pally’ om een plek in de kwartfinale met Martijn Kleermaker. In plaats daarvan zit de Nederlander al een aantal dagen in quarantaine in zijn hotel in Londen. Een pijnlijke realiteit voor de 46-jarige darter, die zich grote vragen stelt bij de coronatests op dit WK: “Er is heel makkelijk mee te sjoemelen.”