Rivier verdwijnt in een mum van tijd onder ijs door zeldzaam natuurverschijnsel

Canadees Brad Atchison kon afgelopen week een zeldzaam fenomeen vastleggen. Hij was er getuige van hoe een stroompje in een mum van tijd verdween onder het ijs, een natuurverschijnsel dat frazil ice of frazilijs heet. Daarbij hopen ijskristallen zich voortdurend op boven het water waardoor de rivier plots aan het oog onttrokken wordt. In Squamish waar de beelden waren gefilmd, zakt de temperatuur tot -16 graden Celsius. De ijskoude temperaturen in de Canadese regio maken het verbluffende fenomeen mogelijk.