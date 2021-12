Vanthourenhout en Aerts bewonderen Van Aert na nieuwe demonstratie: “Wout speelt met ons”

Voor Wout van Aert zijn de zes opeenvolgende overwinningen in het veld natuurlijk een fantastische zaak. Voor de concurrentie is dit natuurlijk nét iets minder leuk, want een cross winnen lijkt met Van Aert aan de start wel onmogelijk. Toch stopt de concurrentie de bewondering voor de Belgische kampioen niet onder stoelen of banken.

Michael Vanthourenhout (tweede): “Ik voelde dat hij te sterk was”

Vanthourenhout fietste een meer dan verdienstelijke cross, en finishte uiteindelijk tweede. “Bij de start schoot ik meteen uit de pedalen, want op dit parcours is het lastig om tijd goed te maken op de jongens voorin. Al bij al ben ik wel tevreden met de overwinning.”

Het was dat Van Aert zo fenomenaal blijft crossen, of Vanthourenhout had in Loenhout misschien wel een overwinning te pakken. “Bij de loopstroken zette Wout mij serieus onder druk. Hij maakte een schuiver waardoor ik nog even kon terugkomen, maar nadien reed hij toch weg. Ik voelde dat hij veel te sterk was. Iedereen weet dat wanneer je Van Aert vijf meter geeft, het over is. Ik concentreerde me meteen op die tweede plaats en ook op de seconden waardoor ik mijn klassement zou verbeteren.”

Toon Aerts (derde): “Hij speelt met ons”

Toon Aerts deed met zijn derde plek een uitstekende zaak in het X2O-klassement. “Ik bleef eerst bij Eli (Iserbyt, red.) voor het klassement. Ik had geenl zin om met hem in het wiel naar het voorste groepje te rijden. Het moest op een zwaardere strook worden uitgevochten. In de post haperde hij wat, en dat was voor mij het sein om vol gas te geven.”

Toon Aerts zag ook hoe Van Aert opnieuw enkele klasses te sterk was. “Ik ben momenteel nog niet met andere wedstrijden bezig. Voorlopig is Wout met ons aan het spelen, dus ik denk absoluut nog niet aan het WK.”

