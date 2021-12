Wout van Aert blijft maar winnen en zit met een probleem: “Die viering?Ik had geen inspiratie”

Wout van Aert blijft verbazen in het veld. Ook de Azencross in Loenhout bleek uiteindelijk een hapje voor de Belgische kampioen, die achteraf uiteraard gelukkig was met de overwinning.

Wout van Aert vierde zijn overwinning door met zijn vinger in de verte te wijzen. Al had dat geen betekenis. “Waarom ik dat deed? Ik heb eigenlijk geen idee”, lachte Van Aert. “Ik had eigenlijk gewoon geen inspiratie. Misschien leek het wel raar, maar ik was gewoon tevreden met de overwinning.”

Van Aert reed in spaarmodus, vooraleer hij in ronde vijf toch wegreed. “Ik heb geprobeerd een zo zuinig mogelijke overwinning te behalen. Er was heel veel wind en vanaf het wasbord tot het indraaien van het veld was er een heel lang stuk waar de wind tegen zat. Ik heb geprobeerd in het begin gewoon mee te schuiven en het verschil iets later te maken.”

Het was zelfs wachten op een versnelling van Vanthourenhout tot Van Aert echt aan zijn cross begon. “We reden met een goed groepje voorin, tot Michael plots stevig versnelde. Toen moest ik alles geven om mee te zijn en was mijn idee om het niet meer te laten stilvallen en over te pakken. Ik maakte wel nog een foutje en werd daardoor afgeremd, maar kon daarna toch een kloofje slaan.”

Voor de Belgische kampioen was deze overwinning in Loenhout extra speciaal. “Deze wedstrijd is vrij dicht bij waar ik woon en waar ik opgroeide. We kwamen vroeger altijd kijken als ik klein was. Ik heb hier veel herinneringen, en het is mooi om hier te kunnen winnen. Al is het wel jammer dat er geen publiek was.”

Hoe goed de conditie van Van Aert nu is? “Dat is moeilijk in te schatten, dat zie je vooral in de koers. Maar voorlopig gaat het heel goed, en het is belangrijk om de komende crossen goed door te komen. Het zijn er heel veel op korte tijd en dan raak ik hopelijk op tijd hersteld voor het BK.”