Eerste kinderen in Vlaanderen krijgen coronaprik: “Het spuitje deed helemaal geen pijn”

In het Vlaams-Brabantse Gooik hebben donderdag de eerste kinderen in Vlaanderen een prik met het Pfizervaccin tegen het coronavirus gekregen. Het vaccinatiecentrum was speciaal voor de gelegenheid ingericht op een leuke en originele manier.

Drie vaccinatieruimtes telt het centrum in Gooik, en alle drie zijn ze gedecoreerd in een eigen thema. Kinderen kunnen kiezen tussen Batman, de politie of een boot. Wie wat meer afzondering wil, kan terecht in een vierde en ietwat afgezonderde ruimte, die aangekleed is in thema zee.

Alle vrijwilligers en werknemers van het centrum hebben zich voor de gelegenheid uitgedost in verkleedkleren. Elke kind krijgt ook een ‘vaccinatiediploma’ met zijn of haar naam op, en de boodschap dat ze “een echte virusvechter zijn”.

“Ik was een beetje nerveus, maar het spuitje deed helemaal geen pijn”, zei de 11-jarige Lou Vanvaerenbergh, die als eerste een prikje gekregen heeft. “Een jaar geleden heb ik zelf het coronavirus gehad, dus wou ik zeker een spuitje laten zetten. Mijn oma woont ook bij ons thuis: ik wil haar beschermen.”

In Gooik zijn donderdag 200 kinderen uitgenodigd om zich te komen laten vaccineren. Hoe groot de opkomst effectief zal zijn is nog niet duidelijk. Alle kinderen worden ingeënt met het Pfizervaccin, tot nu toe het enige goedgekeurde middel voor kinderen tussen 5 en 11 jaar.

