Gino Harris stelt voorstelling uit naar 23 april 2022

In 2020 was Gino Harris al vijftien jaar aan de slag als zanger en al vijf jaar als komiek. Tijd dus voor een jubileum, en Gino bokste de voorstelling “Jubilee eedisie’ in elkaar, met de beste sketches en liedjes uit zijn vorige shows. Maar het lachen is Gino ondertussen wat vergaan. Want de voorstellingen waren eerst gepland op 24 en 30 april 2020, maar daar stak de lockdown een stokje voor. Daarna mikte Gino op één grote voorstelling op 15 januari 2021, maar opnieuw gooide corona roet in hete eten. Nu kiest hij voor zaterdag 23 april, exact twee jaar naar de originele datum. Locatie is opnieuw zaal De Brug in Nieuwerkerken. “Ik hoop echt dat de voorstelling nu wel kan doorgaan. Ik heb iedereen die kaarten kocht al verwittigd dat de kaarten geldig blijven. Maar er zijn ook nog wel wat kaarten beschikbaar”, zo regeert Gino. len

‘Jubilee eedisie’ van Gino Harris, op zaterdag 23 april 2020 in Zaal De Brug, Kerkstraat in Nieuwerkerken. Kaarten bestellen kan op het nummer 0473 69 49 30.