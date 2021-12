Chelsea lijdt ondanks Champions League-winst verlies van 173 miljoen euro

Premier League-club Chelsea heeft donderdag de financiële cijfers van het seizoen 2020-2021 bekendgemaakt. De Blues moesten ondanks de eindwinst in de Champions League een verlies van liefst 173 miljoen euro incasseren. Dat is ruim 50 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

De cijfers lopen tot 30 juni 2021, de transfer van Rode Duivel Romelu Lukaku, voor om en bij de 115 miljoen euro, werd dus nog niet opgenomen in de berekeningen.

Wel in de berekeningen zit de 110,8 miljoen euro die de Europese campagne de Londense club vorig seizoen opbracht. In de Premier League werd het team van coach Thomas Tuchel vierde, in de FA Cup werd de finale verloren van Leicester City.

De voornaamste reden voor het megaverlies is de coronapandemie. De club liep miljoenen mis door de wedstrijden zonder publiek. Daarbovenop kwam hoge transferuitgaven.