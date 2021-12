Ook standbeeld van Cristiano Ronaldo in India zorgt voor opschudding: betoging met zwarte vlaggen

Saai zijn ze zelden de standbeelden die van Cristiano Ronaldo (36) worden gemaakt. Er is altijd wel iets. Of het is lelijk, óf de Portugese voetbalster heeft een duidelijk zichtbare XXL-penis.

Waarschijnlijk zonder medeweten van Ronaldo is er nu in India een nieuw standbeeld onthuld van de vedette van Manchester United. Het gouden beeld staat in de Indiase deelstaat Goa. Het moet “de liefde voor voetbal versterken en jonge mensen inspireren om voetbal naar grotere hoogten te brengen”, liet Michael Lobo, minister van Wetenschap en Technologie, weten.

Hoewel het beeld er op het eerste gezicht prima uitziet, zorgt het toch voor opschudding. De dag na de onthulling braken er volgens het Indiase persbureau IANS protesten uit. Demonstranten zwaaiden met zwarte vlaggen. Er was namelijk kritiek op de kosten: het zou zo’n 14.000 euro hebben gekost. Ook waren de demonstranten boos omdat er geen Indiase voetballers werden gehuldigd. Wat misschien ook nog meespeelt: de regio Goa was tot 1961 zo’n 450 jaar een kolonie van Portugal.

Ronaldo kent een hele geschiedenis van omstreden standbeelden. Een bijna drie meter hoog standbeeld van Ronaldo op thuisland Madeira zorgde jaren geleden voor opschudding vanwege de grote bobbel in de broek van de vedette. En een Ronaldo-buste op het vliegveld van Funchal werd in 2018 vervangen omdat het eerste te lelijk was.