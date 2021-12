Koen Wauters is klaar voor de Classic Dakar: “De goesting was er al heel lang, het vertrouwen komt er nu bij”

Koen Wauters en Pascal Feryn (Toyota) hebben woensdag en donderdag deelgenomen aan de shakedown van de Dakar. Donderdag was er de administratieve en technische controle en namen de testresultaten van de laatste PCR-test alle twijfels weg. Iedereen van Feryn Dakar Sport is gezond verklaard waardoor niets hun deelname aan de Classic Dakar in de weg staat.

Alle begin is moeilijk, ook voor twee ervaren Dakaristen als Koen Wauters en Pascal Feryn. “Zowel gisteren als vandaag hebben we deelgenomen aan de shakedown”, aldus Feryn. “Gisteren was het eerder tegenvallend, vandaag viel alles in de juiste plooi. Zowat alles wat gisteren mis kon gaan, ging ook effectief mis. Het navigeren verliep stroef en ook mechanisch verliep niet alles volgens plan. En dus mochten onze mecaniciens de mouwen opstropen. Ik kan zeggen: ze deden dat met verve.”

Na een avond sleutelen en nog wat bijstuderen op het vlak van navigatie en het gebruik van de navigatieapparatuur werd donderdag het tweede deel van de shakedown afgewerkt.

“Vandaag hebben we geen enkele regulariteitstest en geen enkele navigatietest gemist”, zei Koen Wauters. “Dat was niet enkel voor ons het geval, ik denk dat ik gerust mag spreken voor 90% van de deelnemers aan de Classic Dakar. Per dag krijgen we twee, drie of soms zelfs vier regulariteitsproeven. Bij de navigatietesten moeten we een waypoint zien te vinden. De digitale apparatuur valt dan uit waarna we, met behulp van ons papieren roadbook en op graden, het verborgen punt moeten zien te vinden. De twee testen waren nodig en zorgen voor vertrouwen. De goesting was er al heel lang, het vertrouwen komt er nu bij en dat is een aangenaam gevoel. Ik denk dat we er nu klaar voor zijn. Ja, we zijn hier om ons te amuseren maar anderzijds willen we ook presteren.”

© BELGA_HANDOUT

Intussen hebben de teams ook de keuze gemaakt in welke klasse ze gaan uitkomen. Koen Wauters als Pascal Feryn (Toyota) rijden in de ‘intermediate’ categorie. Tom De Leeuw, Cédric Feryn en Bjor Burgelman (Mercedes) rijden in de traagste categorie.

Op vrijdag volgt een lange verbindingsrit richting Ha’Il. Op Nieuwjaarsdag volgt de proloog.