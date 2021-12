Wout van Aert wint nu ook de Azencross in Loenhout en pakt een straffe zes op zes in het veld

Wout van Aert heeft het opnieuw geflikt. In de Azencross in Loenhout (X²O Trofee) hield onze landgenoot zich aanvankelijk nog gedeisd, maar in ronde vijf duwde de Belgische kampioen het gaspedaal toch wat flinker in, en niemand was hier tegen opgewassen. Wout van Aert won zo alle zes de crossen waar hij dit veldritseizoen al aan deelnam. Straf.

Geen Mathieu van der Poel of Lars van der Haar aan de start in Loenhout: de twee Nederlanders moesten forfait geven door klachten aan respectievelijk de rug en de knie. Carte blanche voor Wout van Aert, die er dit seizoen in het veld zes op zes van kon maken?

Onze landgenoot bleek alvast te beseffen dat zijn grootste concurrent niet op de fiets kroop, want echt overweldigend beginnen deed hij niet. Maar zonder al te veel energie te verliezen bleef hij wel meerijden met de kop van de cross.

Het eerste ‘spektakel’ van de cross kregen we te zien op het einde van ronde één: X²O-leider Toon Aerts had zijn zinnen gezet op wat extra bonificatieseconden voor het X²O-klassement en vervolledigde als eerste de eerste ronde: goed voor 15 seconden. Eerste achtervolger Iserbyt pakte er 10.

Nadien vormde zich een kopgroep van vier: Belgen Wout van Aert, Laurens Sweeck en Quinten Hermans vormden voorin een kwartet met de Nederlander Corné Van Kessel. Later kon ook Michael Vanthourenhout aansluiten

Wachten tot ronde vijf

De vraag was wanneer Van Aert zou versnellen. Het antwoord kregen we in ronde vijf: met een plotse versnelling verraste de Belgische kampioen zijn collega’s voorin, enkel Michael Vanthourenhout kon aanvankelijk volgen. Met de klemtoon op aanvankelijk: Van Aert kende geen compassie met zijn 28-jarige landgenoot en fietste ook hem al snel op een flinke afstand.

Meteen werd duidelijk dat een zes op zes voor Van Aert er zat aan te komen. Vanthourenhout weerde zich wel kranig, maar de aansluiting vinden met Van Aert: dat lukte niet. Vanthourenhout eindigde wel knap tweede, Toon Aerts vervolledigde het podium.