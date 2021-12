Het is abnormaal warm voor de tijd van het jaar. De 15 graden die het kwik vandaag aangeeft is zelfs ongezien. De warme lucht die aangevoerd wordt gaat wel gepaard met regen en wind al komt daar ook verandering in. Volgens weerman Michel Nulens is de kans groot dat we oudejaarsavond droog kunnen vieren, op 1 januari wordt het zelfs zonnig. Mooie vooruitzichten dus, al zijn niet alle Limburgers tevreden met deze uitzonderlijke weersomstandigheden.