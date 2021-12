Het is opvallend druk op de skipiste in Peer. — © TV Limburg

Peer

Het is de afgelopen dagen bijzonder druk op de indoorskipiste Snow Valley in Peer. Uitbater Cor Molin is zelfs extra materiaal gaan bijhalen in de Ardennen. Naast Belgen zijn er ook opvallend veel Nederlanders die hier komen skiën of snowboarden. Door de lockdown in Nederland zijn daar ook alle skipistes gesloten.