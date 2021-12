Vijfde golf is begonnen: coronacijfers stijgen weer

De vijfde coronagolf lijkt te zijn ingezet, dat kunnen we vaststellen door naar de besmettingscijfers te kijken. Voor maandag tellen we nu 13.000 bevestigde besmettingen. Ter vergelijking: de maandag ervoor zaten we nog op 9.000 bevestigde besmettingen. Volgens Geert Molenberghs, biostatisticus van de UHasselt, gaat de stijging zich voortzetten door de omikronvariant. De nieuwe variant is dominant, want omikron is goed voor ongeveer 90 procent van het totaal aantal vastgestelde besmettingen.