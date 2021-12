Antigifcentrum lanceert campagne over gevaar van CO-vergiftiging

“Laat je niet (be)vangen door CO!” Met die slogan lanceert het Belgisch Antigifcentrum zijn campagne tegen CO-vergiftiging. Door de dalende temperaturen, de stijgende energieprijzen en de gevolgen van de overstromingen in Wallonië is het gevaar groter dan ooit, aldus de organisatie donderdag in een persbericht.

Dagelijks komen er bij de hulpdiensten meerdere meldingen binnen over koolfstofmonoxide (CO). “Dat is zorgelijk”, zegt professor Dominique Vandijck, adjunct-algemeendirecteur van het Antigifcentrum. “Een CO-vergiftiging kan echt iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in het ernstigste geval tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich bewust zijn van het risico op een vergiftiging, hoe je ze kan herkennen én vooral hoe je ze kan voorkomen.”

In de stijgende energieprijzen en de verwoestende waternood van juli schuilt een bijzonder gevaar. Om geld te besparen of bijvoorbeeld vocht uit de muren te halen, kopen of gebruiken mensen onveilige tweedehandstoestellen, generatoren of bijzetvuurtjes op gas, diesel of petroleum of zelfs een stapeltje brandende kolen of hout. “Al die alternatieven zijn ronduit levensgevaarlijk”, zegt Vandijck. “Als Antigifcentrum vrezen we dan ook voor een forse toename van het aantal ongevallen en slachtoffers.”

CO komt vrij bij onvolledige verbranding. Het is zeer giftig en je ruikt, ziet en proeft het niet. Het maakt elk jaar honderden slachtoffers. Het Antigifcentrum start daarom de campagne “Laat je niet (be)vangen door CO” met vier trefwoorden: “Controleer, ventileer, alarmeer en reageer.”

Het gaat dan onder meer over de plaatsing van verwarmingstoestellen door een erkend technicus en een jaarlijkse controle en reiniging, voldoende ventilatie en de plaatsing van CO-melders.

Bij milde symptomen van CO-vergiftiging, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, kortademigheid, of ernstige symptomen zoals verminderd bewustzijn, coma en ademhalingsstilstand, bel je het noodnummer 112.

Het Antigifcentrum is gratis te bereiken op het nummer 070 245 245.