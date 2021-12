Organisator Golazo voert druk op overlegcomité op: “Ten laatste maandag uitsluitsel over BK veldrijden nodig”

Impens heeft namens Golazo een deadline gesteld voor een beslissing van het overlegcomité over publiek bij sportwedstrijden. “Voorlopig wachten we af, maar de klok tikt. Het BK organiseren is een hele logistieke operatie. Zonder publiek hebben we zo’n 90 mensen nog. Met publiek zijn dat er 590”, legde Impens uit. “Die vind je niet zomaar. Daarom hebben we ten laatste maandag uitsluitsel nodig of we al dan niet publiek mogen ontvangen. Voor Baal en Herentals is het sowieso al te laat. Of het financieel veel scheelt voor ons? Ja, toch wel. Zonder publiek hebben we rode cijfers.”

Burgemeester van Middelkerke -waar het BK plaatsvindt- Jean-Marie Dedecker liet eerder al verstaan dat hij erover nadenkt om de eerdere beslissing van het overlegcomité aan te vechten voor de Raad van State. “Maar ik vrees dat de tijd daarvoor te kort is”, nuanceerde Impens tijdens de cross in Loenhout. “De gemeente en wielerbond en Dedecker zelf moeten daarvoor akkoord zijn. Dat wordt moeilijk op zo’n korte tijd. Maar we hebben eerder al bewezen dat we perfect een veilige cross kunnen organiseren. Ik hoop dus we publiek mogen ontvangen.”