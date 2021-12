‘Kerstkindje’ in Planckendael: na 25 jaar wachten al een vijfde stekelvarken geboren

In Zoo Planckendael is op kerstavond een Afrikaans stekelvarkentje ter wereld gekomen. Dat meldt het Mechelse dierenpark donderdag. Het is al het vijfde stekelvarkentje dat er dit jaar geboren werd.

Na 25 jaar wachten slaagde Zoo Planckendael er dit jaar eindelijk in om een geschikt ouderpaar te vinden om voor nakomelingen te zorgen bij de stekelvarkens. Moeder Stekeltje en nieuwe man Loki brachten begin 2021 tweeling Wafa en Winga ter wereld, in juni gevolgd door Willie en Wonka. De verzorgers moeten nu een vijfde keer op zoek naar een naam met een ‘W’, zoals alle dieren die dit jaar geboren worden in Zoo Planckendael.

Het nieuwe jong valt in principe al te bewonderen door het publiek, maar verstopt zich volgens Planckendael nog vaak bij de mama. Het jong heeft momenteel nog haren in plaats van stekels, maar de komende weken komt daar al verandering in. “Over drie maanden ziet het dier er al hetzelfde uit als de ouders”, zegt verzorgster Jolien.

Of het pasgeboren stekelvarken een jongen of een meisje is, weet het dierenpark nog niet.

© Zoo Planckendael