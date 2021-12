Wereldkampioene Lucinda Brand klaart de klus in de laatste ronde en schrijft ook cross van Loenhout op haar naam

Wereldkampioene en topfavoriete Lucinda Brand heeft de modderige Azencross in Loenhout op haar naam geschreven. Haar dertiende zege dit seizoen. Denise Betsema moest in de slotronde een kloofje toestaan en werd tweede. De jonge Shirin van Anrooij eindigde knap derde.

Wereldkampioene Lucinda Brand was na haar twaalf overwinningen al dit seizoen de te kloppen favoriete. Het was echter de jonge Shirin van Anrooij van de Baloise Trek Lions die als eerste door de modder trok. Samen met Betsema sloeg ze een kloofje, maar Brand zette snel de achtervolging in.

Brand kon de kloof dichten en wisselde daarna de koppositie af met Betsema. Ook Van Anrooij bleef ontzettend sterk aanklampen. In de slotronde toonde Brand zich alsnog de sterkste en sloeg ze de beslissende kloof. Betsema en Van Anrooij moesten niet heel veel achterstand prijs geven, maar konden de wereldkampioene niet meer bijbenen. Zo greep Brand haar dertiende zege dit seizoen.