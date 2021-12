Duits kampioen veldrijden Marcel Meisen ruilt Alpecin-Fenix voor Stevens

Marcel Meisen zet een stapje terug en komt vanaf zaterdag uit voor het Duitse continentale team Stevens Racing Team. De Duitse kampioen veldrijden verlaat Alpecin-Fenix. Hij reed vanaf 2012, met uitzondering van de jaren 2015 en 2016, onafgebroken voor de teams van de broers Roodhooft.

Meisen is zesvoudig Duits kampioen veldrijden. In Kehl-Auenheim behaalde hij eerder dit jaar zijn vijfde titel op een rij. De 32-jarige Duitser pakte in 2020 ook de nationale titel op de weg.

Dit seizoen won Meisen twee veldritten, in september in eigen land in Lützelbach en in december in het Italiaanse Del Ponte.