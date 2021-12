Wout van Aert voor start Azencross Loenhout: “Of ik het WK rijd, hangt niet af van Mathieu”

Uiteraard staat Wout van Aert als favoriet aan de start van de Azencross in Loenhout. Na een uitgebreide verkenning werd de kopman van Jumbo-Visma nog even aan de tand gevoeld.

De trofee van Sportman van het Jaar heeft hij intussen al ontvangen, bevestigde Van Aert. En dat Mathieu van der Poel niet aan de start stond in Loenhout, daar had hij ook akte van genomen. “Maar het heeft geen invloed op de vraag of ik al dan niet het WK rijd”, grijnsde Van Aert. “Ik kijk alleen naar mezelf. Dat Mathieu er niet bij is, is jammer voor de cross maar vooral ook jammer voor Mathieu zelf.”

Maar het zal zijn beslissing niet beïnvloeden. “Mathieu is uiteraard mijn grootste concurrent maar het is niet zo dat ik zonder Mathieu de trui zomaar cadeau krijg. En lopen we nu niet vooruit op de feiten? Bij mijn weten heeft Mathieu enkel afgezegd voor vandaag en zondag in Baal. Verder is er nog niets geweten. Of ik zelf vandaag voluit ga? We zullen zien. Ik start elke cross om te winnen en als ik daarvoor voluit moet gaan, dan doen we dat.”