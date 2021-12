Thibau Nys sluit moeilijke periode af met zege bij beloften in Loenhout: “Dit doet echt heel veel deugd”

Thibau Nys (19) heeft de Azencross in Loenhout bij de beloften op zijn palmares bijgeschreven. Na enkele moeilijkere maanden in het veld, lijkt Nys zo net op tijd in vorm voor de nakende kampioenschappen. Hij was dan ook bijzonder opgelucht na de finish. “Het WK ging link worden als ik bleef rondrijden zoals de afgelopen weken. Dan hoorde ik er echt niet thuis. Ik ben dus heel opgelucht met deze zege.”

Het was al van 22 februari 2020 tijdens de veldrit van Leuven geleden dat Nys nog eens in de modder kon winnen. “Deze doet dan ook echt echt heel veel deugd”, reageerde Nys na afloop. “Ik heb de afgelopen maanden het gevoel gehad dat het er wel inzit, maar dat het er niet uitkwam. Ik ben blij dat ik eindelijk eens heb kunnen bevestigen. Geen idee waarom het vandaag wel lukte. Het was een kwestie van tijd denk ik. Ik deed de afgelopen maanden alles perfect qua trainingen en rust. Ik voelde mij ook super op training dus ik ben opgelucht met deze zege.”

“Het is niet altijd even gemakkelijk. Maar dat weet ik, anders had ik geen renner moeten worden. Ik wist dat het erin zat. Geduld en hard blijven werken zijn dan belangrijk. Op het goeie moment lukt het dan, want de kampioenschappen komen eraan. Het ging link worden om een selectie voor het WK af te dwingen als ik bleef rondrijden zoals de afgelopen weken. Zo hoorde ik er echt niet in thuis. Op training trapte ik nochtans mijn beste waardes ooit.”