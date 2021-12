Raakt ook Duitsland weer in de greep van corona? Ook Dodi Lukebakio test bij Wolfsburg positief

Dodi Lukebakio (24) is de volgende Rode Duivel die besmet is geraakt met het coronavirus. De 24-jarige buitenspeler van Wolfsburg kreeg donderdag een positief testresultaat binnen. Lukebakio trainde woensdag al niet meer mee met zijn team na een onduidelijk testresultaat voor aanvang van de training. Hij zit momenteel thuis in isolatie. Ook ploegmaat Kevin Mbabu testte positief.