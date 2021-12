OPROEP. Bij welke Limburgse horecazaken wordt jouw hond extra in de watten gelegd?

Een speciaal snoepje, ruimte waar hij vrij kan rondlopen of misschien zelfs een speciaal gerecht op de kaart voor de viervoeters? In bepaalde horecazaken worden zowel jij als je hond met open armen ontvangen.

Ben jij een horeca-uitbater met een hart voor honden die graag een extraatje voorziet voor klant én hond? Of ken jij als trots baasje leuke plekjes waar jouw hond altijd extra in de watten wordt gelegd? Laat het ons weten via onderstaand formulier.