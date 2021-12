Haalt FC Barcelona ondanks geldproblemen tweede grote vis binnen? Xavi wil koste wat kost ook Alvaro Morata als nieuwe spits

Xavi is bezig met de heropbouw van FC Barcelona. Een lastige opdracht, want er is weinig geld in de Catalaanse hoofdstad. Barça zou de selectie en de loonlast moeten verkleinen om de komst van Morata te kunnen financieren. En sportief draait het voorlopig ook nog steeds vierkant na de historische uitschakeling in de groepsfase van de Champions League en de achttien punten achterstand in La Liga op leider Real Madrid.

© ISOPIX

De komst van Morata moet op sportief vlak dus soelaas brengen. Xavi zou Morata zelf hebben opgebeld en de gesprekken zijn aan de gang. Volgens Spaanse media denkt de Spaanse international wel na over het voorstel van Barcelona. Hij wil hij niet bij Juventus blijven en zou zelfs aan loon willen inbinden. Maar het is allerminst zeker of moederclub Atlético Madrid Morata naar een rechtstreekse concurrent zal laten gaan. Atlético verhuurde de spits het afgelopen seizoen en dit seizoen aan Juventus. De overeenkomst tussen beide clubs loopt eind juni af, al heeft Juventus wel een aankoopoptie. Maar ook de Oude Dame maakt momenteel een economische en sportieve crisis door. Afwachten wie het pleit wint.

Griezmann als sleutel?

Antoine Griezmann zou wel eens een beslissende rol kunnen spelen in de transfer. Atlético huurt Griezmann van Barcelona en kan deze zomer de aankoopoptie van 40 miljoen euro lichten. Door Morata aan Barcelona te verkopen, zou de deal zo wel eens break-even kunnen zijn.

Dat Xavi Morata in zijn ploeg wil, mag geen verrassing worden genoemd. De Spaanse international heeft een aantal goede vrienden in de kleedkamer van de Blaugrana waaronder aanvoerder Sergio Busquets, Pedri, Fati en Alba. De spits is bovendien een garantie op een karrenvracht aan kansen en doelpunten.