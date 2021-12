Turkije start campagne met eigen Turkovac-vaccin

Turkije is van start gegaan met de toediening van Turkovac, een coronavaccin dat in eigen land is ontwikkeld.

Turkije maakte al gebruik van de vaccins van het Chinese Sinovac en Pfizer/BioNTech. Het 84 miljoen inwoners tellende land heeft ongeveer 130 miljoen vaccindoses toegediend.

Turken die in eerste instantie een buitenlands vaccin hebben gekregen, kunnen ook nog worden ingeënt met het nieuwe middel. “Ongeacht wat voor vaccin je hiervoor hebt gekregen, je kan Turkovac krijgen als booster”, zei minister van Volksgezondheid Fahrettin Koca.

De Turkse president Erdogan maakte vorige week bekend dat het nieuwe vaccin via een spoedprocedure was goedgekeurd. Hij heeft ook aangekondigd dat zijn land Turkovac wereldwijd beschikbaar wil maken. Turkije heeft nog geen gedetailleerde informatie vrijgegeven over hoe effectief het middel precies is.