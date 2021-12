Brandweer neemt met opmerkelijk filmpje afscheid van 2021: “Hou het veilig”

Op de tonen van de Spanish Flea wuift brandweerzone Oost-Limburg 2021 uit. In een ludiek filmpje, opgenomen in één take, nemen ze ons mee doorheen al hun activiteiten. Inclusief duikers op het achtste verdiep.

In het filmpje lijkt iemand uit de slangentoren van de brandweerzone te tuimelen. Het slachtoffer wordt als de bliksem op een brancard geladen en meteen vertrekt de camera de hoogte in om in één take de gebeurtenissen op elke verdieping vast te leggen.

Op de eerste etage hangt een brandweerman ondersteboven terwijl twee collega’s met een blusslang passeren om een verdieping hoger een brandje te blussen met de boodschap bij een vuurtje veiligheid in acht te nemen. Op de derde verdieping gaan twee brandweermannen met elkaar op de vuist om hun oproep, om geen geweld te gebruiken tegen hulpverleners, kracht bij te zetten. Nog hoger zien we reeën en vossen die worden geholpen en op de vijfde verdieping is het feest waarbij signaallampen voor de stemming zorgen. En ook de gebeurtenis op de zesde etage laat weinig ruimte voor verbeelding als twee mannen in witte pakken een wespennest te lijf gaan. Op zeven zien we de stormbrigade takken opruimen met de boodschap ‘Schade tijdens de storm? Bel 1722’. En jawel, ook de duikers kan je aan het werk zien. Nog eentje hoger wuift een pompier de andere leden van de ploeg toe. Het signaal dat ze allemaal naar boven kunnen komen en op het dak, de twaalfde verdieping, samen wuivend iedereen een gezond en veilig 2022 wensen.