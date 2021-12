Marc Van Ranst zet hele dag boosterprikken in vaccinatiecentrum Willebroek

Viroloog Marc Van Ranst springt donderdag in in het vaccinatiecentrum van zijn thuisgemeente Willebroek. Van 9 uur ‘s morgens tot 20 uur ‘s avonds zet hij er boosterprikken met het Moderna-vaccin.

In het vaccinatiecentrum van Willebroek worden donderdag tussen 9 uur ‘s morgens en 20 uur ‘s avonds zo’n 1.200 mensen gevaccineerd. Van openings- tot sluitingstijd bemant Van Ranst er een van de vier vaccinatielijnen.

“Ik had zelf heel erg aangemoedigd om tussen kerst en nieuw zo veel mogelijk te vaccineren, en dan is het maar normaal dat je zelf je steentje bijdraagt, zegt Van Ranst.

De boostercampagne in België loopt goed, zegt de viroloog, maar kan altijd beter. “Als we weten dat omikron op ons afkomt, is het belangrijk om zo veel mogelijk mensen te berschermen op zo kort mogelijke tijd. De mensen die al twee prikken kregen, kunnen hun bescherming nog veel beter maken door die boosterprik. Heel veel mensen doen dat ook.”

De mensen zijn over het algemeen niet te zwaar onder de indruk dat ze gevaccineerd worden door Van Ranst. “Ze zijn er vooral mee bezig dat dat spuitje pijnloos gebeurt. Ze kennen mijn voornaam, dat maakt het gemakkelijk.”

Van Ranst wil vooral de vrijwilligers van het centrum in de schijnwerpers zetten. “Ik doe dit hier maar een paar shiften, terwijl deze mensen dit al bijna een jaar aan het stuk aan het doen zijn. Voor mij zijn deze vrijwilligers en medewerkers de mannen en vrouwen van het jaar.”