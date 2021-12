Een Streepje bloot: ‘Meryl Streep’ gaat op haar 72ste naakt in Netflix-film

Meryl Streep mag dan al 72 zijn, toch is de actrice in haar evakostuum te zien in de film Don’t look up op Netflix. Haar tegenspeler, niemand minder dan Leonardo DiCaprio, had nochtans gevraagd om de naaktscène te censureren. Maar in films is niets wat het lijkt.

In de laatste scène van de Netflix-film Don’t look up is Meryl Streep, die de rol van president Janie Orlean vertolkt, volledig naakt te zien. Op haar onderrug heeft ze een tatoeage, een zogenaamde tramp stamp. Hoewel Streep zelf geen enkel probleem had met de naaktscène was haar tegenspeler, Leonardo DiCaprio, er niet mee opgezet.

“Het was Leo die een probleem met de scène had”, zegt regisseur Adam McKay in The Guardian. “Hij ziet Meryl als een filmmonument, al is dat misschien een ietwat ongelukkige benaming. Ze is een speciale figuur in de geschiedenis van de film. Ook de tatoeage stootte hem tegen de borst.” DiCaprio vroeg dan ook om de filmscène te censureren, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Ondertussen maken vele fans op sociale media zich vrolijk over het mooie lichaam van Streep, maar … we moeten een kanttekening maken: de naakte vrouw is niet Meryl Streep. Voor de scène werd een zogenaamde body double gebruikt, iemand anders nam haar plaats in. Toch lijkt het haar fans niet te deren en blijven ze Twitter bestoken met lyrische reacties.

