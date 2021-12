DEBAT. Wat vind jij ervan dat er zoveel Nederlanders bij ons komen winkelen nu bij hen lockdown geldt?

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge riep deze week zijn bevolking nog op niet in Duitsland of België te gaan winkelen. De Nederlandse regering besloot een week voor kerst tot een harde lockdown om te voorkomen dat de zorg overspoeld wordt door een nieuwe golf coronagevallen als gevolg van de besmettelijkere omikronvariant. Toch zag je de afgelopen dagen overal een pak meer Nederlanders op de baan en in de winkelstraten. Begrijp je hun keuze om bij ons te komen winkelen of er even op ui te trekken of moeten ze zich aan hun lockdown houden? Laat je mening hier achter!