Omikron verspreidt zich als een lopend vuurtje. Hoewel de besmettingen in de weekcijfers nu nog lijken te dalen, is er eigenlijk al sprake van een serieuze stijging. “Als je ziet wat de cijfers in het buitenland doen, dan weet je dat we nog maar aan het begin zitten van een snelle groei”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.