Grondwerken Oosterweel voorlopig stilgelegd

Algemeen directeur Lantis Luc Hellemans. “Bestuderen hoe en wanneer we kunnen verder werken.” — © Fred Debrock

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, gaat uitzoeken wat er moet gebeuren, nu het grondverzet op de werven op Linkeroever op last van de Raad van State is geschorst.

“We hebben de werken steeds met zorg voor de omgeving en de volksgezondheid uitgevoerd. De komende dagen en weken bestuderen we samen met onze experten hoe we tegemoet kunnen komen aan het oordeel dat werd geveld”, zegt de algemeen directeur van Lantis.

Lantis wilde eerst het arrest van de Raad van State bestuderen voor her reageerde en blijft ook nu karig met commentaar. Het arrest schorst de uitvoering van de technische verslagen van de werken op Linkeroever en voor de Scheldetunnel.

Dat betekent dat de grondwerken binnen het volledige project van de Oosterweelverbinding voorlopig niet kunnen verdergezet worden. Lantis onderzoekt wanneer en hoe deze werken opnieuw kunnen beginnen. Een datum kan op dit moment nog niet gegeven worden. Hoeveel vertraging het project zo oploopt, is dus nog niet duidelijk.

PFOS

Op de Oosterweelwerf wordt (of werd) met PFOS vervuilde grond afgegraven en verplaatst naar een veiligheidsberm op het terrein van chemiebedrijf 3M. Die veiligheidsberm maakt deel uit van het akkoord dat Lantis sloot met 3M - de historische veroorzaker van PFOS-vervuiling in de omgeving. Volgens de partijen die naar de Raad van State stapten, gebeurt die operatie echter niet zoals het hoort en ook de auditeur van de Raad van State zou hebben geargumenteerd dat de opgegraven gronden moeten worden gekwalificeerd als afval en daarom niet mogen worden gebruikt in een veiligheidsberm.