Politie zoekt vrouw die gelinkt wordt aan fictieve modellenbureaus

De vrouw is te zien in verschillende filmpjes van de fictieve modellenbureaus. — © Federale politie

De federale politie en het parket van Charleroi zijn op zoek naar een vrouw die te zien is in filmpjes van fictieve modellenbureaus. De oplichters proberen toekomstige modellen te rekruteren via Facebook en Messenger.

Sinds 2019 publiceren een aantal fictieve modellenbureaus video’s op Facebook om modellen aan te trekken. Het gaat om de volgende bureaus: Next Top Model Kids, Next Top Model, Star Agency en Star Kids. De modellenbureaus nemen via Messenger contact op met de slachtoffers.

Het parket van Charleroi voert een onderzoek naar de oplichting en is op zoek naar de dame die in de video’s te zien is. Ze is ongeveer 50 jaar oud en heeft halflang blond haar. Wie de dame herkent, wordt gevraagd om contact op te nemen met de speurders. Dat kan via het e-mailadres opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30.300. siol