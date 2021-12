Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft zonet de straf voor Veerle Heeren bevestigd: de Truiense burgemeester wordt zes maanden geschorst. “De schorsing voor de duur van zes maanden is volgens mij een evenredige en gepaste tuchtstraf”, laat minister Somers weten. Vind jij het een gepaste straf? Of zou het wel milder of net straffer moeten? Laat hier je mening achter.