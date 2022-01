ROYALS. De keukenprinses in Kate Middleton, verdriet in Denemarken

Het bijzondere cadeau van prins William voor zijn echtgenote, huwelijksklokken in België en verjaardagskaarsen in Japan. Lees en wees mee over het reilen en zeilen in adellijke middens.

Verdriet in Denemarken

De feestdagen kunnen eenzaam zijn voor wie alleen is. Dat heeft ook de Deense koningin Margrethe ondervonden. De vorstin verloor haar echtgenoot al drie jaar geleden, hij overleed in februari 2018, maar het verdriet is daarom niet minder. In een documentaire op de Deense televisiezender TV2 zegt de 81-jarige koningin dat het “best heftig is om alleen te zijn”. En na meer dan vijftig jaar kwam er met zijn dood ook een einde aan hun huwelijk. “En toen was het ineens voorbij.”

De Deense koningin op een gelukkiger moment. — © via REUTERS

Angst in het Verenigd Koninkrijk

Ook zorgen in het Verenigd Koninkrijk. Daar vreest Ken Wharfe, gewezen bodyguard van prinses Diana, voor de veiligheid van koningin Elizabeth. Hij raadt aan om de veiligheidsdiensten grondig door te lichten. “Want de beveiliging is zo lek als een zeef. Het leven van de koningin is mogelijk zelfs in gevaar”, zegt hij. Zijn uitlatingen komen er nadat een man met een kruisboog het domein van Windsor Castle kon binnendringen op kerstdag.

© AFP

Huwelijksklokken in België

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Er is ook goed nieuws, vanuit eigen land dan nog wel. Prinses Maria Laura (33), nicht van koning Filip, gaat trouwen. Maria Laura heeft zich verloofd met haar vriend William Isvy (30). Het nieuws van de verloving komt als een verrassing, want het was niet geweten dat Maria Laura een relatie had. Nu blijkt ze al jarenlang samen te zijn met William, zoon van een Frans-Marokkaanse vader en een Engelse moeder. Het koppel woont en werkt in Londen. Zij is als analist gespecialiseerd in klimaatverandering, hij is actief in de financiële sector.

© Andrew Ferraro

Cadeautjestijd

Prins William vierde kerst in intieme kring met zijn gezin en daar mocht een cadeautje niet ontbreken. De hertog van Cambridge verraste ‘zijn Kate’ volgens US Weekly met een armband. Ook zou Kate Middleton zelf achter het fornuis gestaan hebben, samen met hun drie kinderen: George, Charlotte en Louis. Koningin Elizabeth was er even bij via videochat, om haar een vrolijk kerstfeest te wensen.

© AP

Verjaardagskaarsjes in Japan

Ook in Japan werden er cadeautjes gegeven, althans in de vorm van foto’s. Het hof heeft er namelijk een nieuwe reeks foto’s vrijgegeven van prins Kako, de tweede dochter van de Japanse kroonprins Akishino. Opvallend, want mede door de coronacrisis hebben de Japanners Kako het afgelopen jaar amper gezien. Ook ging de aandacht vooral naar haar oudere zus Mako, die na jaren wachten in het huwelijksbootje kon stappen met Kei Komuro.