Zo groot is het fortuin van ‘Harry Potter’-acteur Daniel Radcliffe

Dat Harry Potter nog steeds populair is, heeft acteur Daniel Radcliffe nog maar eens aan zijn bankrekening ondervonden. Het fortuin van de acteur is dit jaar met maar liefst 10 miljoen pond (ongeveer 12 miljoen euro) toegenomen.

Gilmore Jacobs, het bedrijf van Radcliffe, is inmiddels zo’n 89,2 miljoen pond (106 miljoen euro) waard, inclusief zo’n 3,1 miljoen pond aan investeringseigendommen. Daarnaast werd zo’n 41,3 miljoen pond belegd in kortetermijninvesteringen. De rekeningen van het bedrijf, dat wordt geleid door moeder en vader Radcliffe, tonen aan dat de acteur ook zo’n 10,3 miljoen pond cash bezit. De acteur zelf bezit net iets minder dan de helft van de aandelen in het bedrijf.

Het bedrijf zag het levenslicht in 2000, een jaar voor de eerste film Harry Potter en de steen der wijzen uitgebracht werd. Ondanks dat zijn ouders nog steeds de dagelijkse leiding hebben over Gilmore Jacobs hebben ze altijd benadrukt dat het geld alleen hun zoon zal toekomen. Zo verdiende de toen twaalfjarige acteur meer dan 700.000 pond aan de eerste film.

“Ik heb het geluk gehad om op jonge leeftijd het financieel goed te hebben”, zegt de acteur daarover aan zakenblad Forbes. “Als je zo jong bent, ga je uiteraard niet zelf met dat geld om. Het is te overweldigend.”

Ondertussen kijken de fans reikhalzend uit naar the langverwachte reünie. De Harry Potter 20th anniversary – return to Hogwarts zal op nieuwjaarsdag uitgezonden worden op HBO Max. In België zal de special nadien te bekijken zijn op Telenet en Streamz.