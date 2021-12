Nederlander Peter Portengen wordt coach van nieuwe fusieclub Hubo Handbal

De 55-jarige Nederlander, die speelde voor Sittardia en Swift, was ook 128 keer Nederlands international. Als coach behaalde hij verschillende titels met Dalfsen, Emmen, Hellas en Volendam. In Duitsland was hij trainer van tweedeklasser Emsdetten.

Op dit moment is Portengen nog actief als coach van het Nederlandse Beach Handbal Team.