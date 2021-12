Anastasia Pavlyuchenkova test bij aankomst in Australië positief op COVID-19

Pavlyuchenkova reisde naar Australië voor de start van het nieuwe seizoen. Op maandag 17 januari begint met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

“Ik ben volledig gevaccineerd en bereidde me voor op de start van het seizoen in Dubai. Maar we leven in een zeer moeilijke en onvoorspelbare tijd”, postte Pavlyuchenkova. “Op dit moment zit ik in volledige isolatie, in een speciaal hotel en volg ik alle protocollen onder toezicht van artsen.”

De 30-jarige Russische stond dit jaar in de finale van Roland Garros, waarin ze verloor van de Tsjechische Barbora Krejcikova. Ze telt twaalf WTA-titels op haar palmares. Afgelopen zomer pakte ze, aan de zijde van Andrey Rublev, nog goud in het gemengd dubbelspel op de Olympische Spelen in Tokio.

Eerder moesten bij de vrouwen onder meer Serena Williams, Bianca Andreescu, Jennifer Brady, Karolina Muchova en Nadia Podoroska al forfait geven voor de Australian Open. Bij de mannen ontbreken Roger Federer en Dominic Thiem. Het aantreden van Novak Djokovic en Rafael Nadal is nog twijfelachtig.