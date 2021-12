Nations League-tegenstander van Rode Duivels moet op zoek naar nieuwe bondscoach

Polen, tegenstander van de Rode Duivels in groep A4 van de Nations League, moet naar een nieuwe bondscoach op zoek. De Portugees Paulo Sousa kiest, tegen de zin van de Poolse voetbalfederatie in, voor een nieuwe uitdaging bij het Braziliaanse Flamengo.

De 51-jarige voormalige trainer van Leicester, Fiorentina en Bordeaux was nog geen jaar in Poolse loondienst. In januari 2021 tekende hij een contract voor twee jaar. Afgelopen zondag werd bekend dat Sousa gevraagd had om zijn contract in onderling overleg te beëindigen. De Poolse federatie weigert dat en rekent op een vergoeding.