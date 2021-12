Ook energieleverancier Octa+ doet de boeken toe in Brussel

Energieleverancier Octa+, ook actief in Vlaanderen, stopt in Brussel met het leveren van gas en elektriciteit aan zo’n 17.000 klanten. Volgens CEO Etienne Rigo laten de huidige prijzen en de strengere regulering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het bedrijf geen andere keuze. De strenge regels rond klanten met betalingsmoeilijkheden brengen “het voortbestaan van het bedrijf in gevaar”, aldus Rigo aan De Tijd. Het bedrijf heeft daarom aan de Brusselse netbeheerder Sibelga laten weten dat het zijn leveringsvergunning inlevert en begin volgend jaar klanten in Brussel geen gas en elektriciteit meer zal leveren. Rigo benadrukt dat Octa+ actief blijft in Vlaanderen en Wallonië.

(wer)